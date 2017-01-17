旅美最後機會？ 李振昌跟著「操」
2017/01/17 06:00
和洛磯隊簽約的李振昌，跟著富邦悍將隊一同自主訓練。（記者黃志源攝）
〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將昨開訓，去年底和洛磯隊簽約的李振昌也一同自主訓練，為球季做準備。他認為這可能是他旅美生涯的最後機會，以平常心看待、盡力就好。
李振昌目前在高雄等地持續自主訓練，預計2月赴美投入洛磯隊春訓，簽下小聯盟約的他，要為重返大聯盟努力。他目前牛棚投了4次，平均1週大概練投2次，目標銜接春訓。
李振昌去年轉戰日職，但成績不如預期，全季繳出6.48防禦率，球季中後段就被下放二軍，今年重回美職體系拚機會。富邦總教練葉君璋說，赴日經歷雖然成績欠佳，但對他而言可從中知道兩個體系的差別，對日後返美應有幫助。
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