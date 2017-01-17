陽岱鋼30而立 期許打出自己球風

陽岱鋼日前練打與傳接球，分別模仿中島宏之（右）與涌井秀章（左）等人，成為日媒焦點。（取自體育報知）

今年目標3成打擊率

旅日好手陽岱鋼今天過30歲生日，他期許在巨人隊打出自己的球風。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼今天過30歲生日，他期許在巨人隊打出自己的球風，也希望新球季能成為巨人軍的不動中外野手，並繳出3成以上打擊率。

陽岱鋼去年底以5年22.5億日圓（約台幣6.31億）加盟巨人後，一舉一動都受外界關注，12日首次到巨人二軍球場自主訓練，就吸引50名日本媒體到場；陽岱鋼前天再出新招，在練習時用7種打擊方式練打，又成為日媒焦點。

7種姿勢練打成焦點

今年訂下3成打擊率目標，陽岱鋼在練打時先用自己的打法，接著模仿歐力士打者中島宏之的左腳抬高打法，並用虛觸實打、開放站姿及鐘擺打法等7種方式，一共打了188球。他認為在比賽中會遇到不同狀況，希望採用不一樣的應變方式。

陽岱鋼在傳接球時也模仿涌井秀章、田中將大、達比修有等強投的姿勢，想讓身體感受不同投法，日媒還放上他在投、打時和涌井、中島的對照圖，讓球迷比較一下學得像不像。

今天是陽岱鋼30歲生日，他希望在巨人第1年能打出好成績，除了期盼2月1日春訓正式開訓，也希望中旬於宮崎舉行的球隊紅白賽就能發揮。陽岱鋼預定在2月12日的紅白賽上場，這是他加入巨人後首次實戰，希望打出自己的風格。

打不打經典賽仍未定

此外，巨人昨舉行球團內部會議，決定讓陣中洋投馬席森和洋砲克魯茲，分別代表母國加拿大、墨西哥參加經典賽。但對於是否讓陽岱鋼參賽，總經理堤辰佳相當謹慎，表示要在2月第一階段春訓後，看他的肋骨傷勢復元而定。