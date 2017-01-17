日覓終結者 就等田澤純一點頭

新加盟馬林魚的田澤純一若加入日本隊，將是終結者人選。（法新社資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本隊將於1月24日公布經典賽正選名單的最後9名球員，人選已大致底定，只等新加盟馬林魚的田澤純一確定是否參賽，若田澤加入日本隊，將是終結者人選。

終結者是日本隊最頭痛的問題，世界12強棒球賽雖然選了3名日職球隊終結者，還把樂天王牌先發則本昂大拉到牛棚，準決賽大谷翔平對南韓先發7局取得3：0領先，仍慘遭逆轉。

曾任紅襪終結者的上原浩治原本同意加入日本隊，但遭新東家小熊否決，日本隊寄望於在大聯盟有豐富中繼、後援經驗的田澤。田澤去年出賽53場，戰績3勝2敗16救援，防禦率4.17，大聯盟生涯則有4場救援成功。

台灣隊23日公布28人名單

台灣隊則將於23日召開選訓會議，選出經典賽28人正選名單。