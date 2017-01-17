破百年魔咒奪冠 小熊今赴白宮作客

去年贏得暌違108年的世界大賽冠軍的小熊隊，今天將前往白宮晉見美國總統歐巴馬。（法新社資料照）

〔記者吳清正／綜合報導〕去年贏得暌違108年的世界大賽冠軍的小熊隊，今天將前往白宮晉見美國總統歐巴馬，這是小熊隊史上第2次在白宮會總統，上一次是129年前的1888年。

「太令人興奮了！」小熊球探和球員發展部門主管麥克雷爾德表示：「這是偉大的榮耀，而能去探視受傷的軍人，讓這趟行程更加特別。」小熊離開白宮後，預定前往位於華府的國立陸軍醫學中心。

1888年小熊前身白長襪隊總裁史巴汀規劃了一個世界巡迴表演賽，由白長襪隊和一支明星隊前往澳洲、錫蘭（現稱斯里蘭卡）、埃及、義大利、法國、英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭，史巴汀希望能獲得當時的總統克里夫蘭簽署聲明支持這項計畫，於是在伊利諾州眾議員羅勒安排下，白長襪隊前往白宮，克里夫蘭總統和球員一一握手，但最終並沒有簽署支持的聲明。