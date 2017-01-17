4遇5盤大戰 錦織圭笑「澳」不敗

錦織圭（法新社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕高居男單第5種子的日本好手錦織圭（見圖，法新社），澳網首戰就陷入激戰，耗時3小時34分鐘才以5：7、6：1、6：4、6：7（6：8）、6：2解決世界排名48的俄羅斯庫茲涅索夫，他在澳網4度遭遇5盤大戰從未輸過，續寫另類的不敗紀錄。

「這真的不容易，特別是在心理上。」開賽失誤連連的錦織圭表示，比賽在第4盤就應結束，但遇上狀況後，索性告訴自己最後一盤得更放鬆，因此才專注獲勝。

穆雷艱苦晉級

費爸復出好彩頭

錦織圭職業生涯打了20次5盤大戰，繳出15勝5敗的成績單，在現役球員中僅有塞爾維亞喬科維奇、西班牙名將羅貝多的紀錄更出色，他次輪將遭遇世界排名71的法國選手恰迪，先前6次交手，錦織圭拿下4勝。

英國球王穆雷首戰打得也不輕鬆，他面對世界排名93的烏克蘭好手馬琴可，花了2小時47分鐘才以7：5、7：6（7：5）、6：2搶下晉級門票；至於為了養傷，世界排名滑落至17的瑞士名將費德爾，在中央球場壓軸登場，以7：5、3：6、6：2、6：2擊敗奧地利梅爾澤，為2017年復出之路取得好彩頭。