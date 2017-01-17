魏少、哈登同日大三元 MVP之爭白熱化

魏斯布魯克與哈登爭取MVP。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕雷霆隊後衛魏斯布魯克不僅要當球隊一哥，更想攀上聯盟一哥的地位，他與火箭「大鬍子」哈登的MVP之爭進入白熱化，兩人昨同日締造大三元紀錄，也都幫助球隊奪勝，互別苗頭。

哈登成為MVP大熱門。（美聯社）

魏少維持場均大三元

雷霆昨作客國王主場，魏斯布魯克攻下36分、10助攻與11籃板，本季第20度大三元；例行賽打完42場，魏少目前維持場均大三元數據，平均30.9分、10.5助攻與10.7籃板，NBA史上僅有「大O」羅伯森曾締造賽季平均大三元表現。

魏少昨於第四節挹注13分，助隊鞏固勝基，教練唐納文表示，魏斯布魯克下半場得分與傳球的效率太驚人。雷霆接下來將踏上3場客場之旅，今將面對快艇，對方已放話不會讓魏斯布魯克輕易完成大三元。

哈登率火箭衝刺排名

美國新聞網FOX球評曾形容，魏斯布魯克正在寫下歷史，但「大鬍子」哈登才是真正的MVP；哈登昨貢獻22分、11籃板與11助攻，助火箭力克籃網，終止2連敗，戰績仍排在西部第3。收下單季12次大三元的哈登，以一哥口吻表示，希望球隊維持穩定表現，從失誤中記取教訓，球隊一定會變得更好。

火箭昨拿籃網開刀，半場就轟下單季新高74分，再度颳起三分秀，亞里札前役手感冰冷，昨飆進6個三分球，哈登、貝佛利與戈登各有4個，團隊共投進21個。亞里札表示，「節奏很重要，這場大家都找到出手的節奏。」