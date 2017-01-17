台灣之夜「豪」難受 籃網苦吞10連敗

林書豪造型搖頭公仔。（NBA官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕籃網隊季初為迎接球星林書豪，特別配合規劃台灣之夜，贈送豪小子造型搖頭公仔回饋球迷，可惜豪小子在難得的「台灣之夜」，因大腿傷勢依舊無法上陣，籃網在主場以112：137慘遭火箭痛宰，掉入10連敗深淵。

林書豪（右）因傷無法上場，籃網台灣之夜只能作壁上觀。（美聯社）

大支演唱、世大運團隊現身

台北世大運宣傳團隊也到籃網球場。（中央社）

籃網主場的台灣之夜，就是要注入濃濃的寶島元素，除了有主角林書豪造型搖頭公仔，中場請到台灣饒舌歌手大支演唱歌曲，台北世大運宣傳團隊也到球場擺攤宣傳，讓美國球迷關注台灣體壇大事。

對火箭之役前一萬名進場球迷可獲得豪小子搖頭公仔，這份免費小禮是由台灣建大輪胎贊助，林書豪恩師丹東尼看到這個可愛公仔，以一貫幽默口吻表示︰「他是辮子頭？那我可以幫他換髮型嗎？」

林書豪因左大腿拉傷缺陣，仍在傷兵名單內，球隊沒有訂出歸隊時間表，他昨天以「黑白配」造型現身板凳，正式白色西裝搭配黑色襯衫，但因球隊輸球，林書豪沒有接受賽後採訪。

倒是火箭隊教練丹東尼很有感觸，當記者詢問他林來瘋，他說：「不只是很有趣，是非常有趣的一段回憶，我以林書豪為榮。」籃網隊缺少控衛豪小子，丹東尼直說，就像少了大腦，他是球隊的發動機，聯盟是很現實的，傷兵問題讓人失去成為一支好球隊的機會。