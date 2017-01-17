SBL》達欣穩坐龍頭 3隊搶當大老二

布拉（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕達欣靠著「印度姚明」布拉坐鎮禁區，雄踞龍頭寶座已超過一個月。例行賽最後8戰，A段班4隊搶攻前兩名，以避開季後賽首輪，各隊洋將的頂尖對決成為關鍵。

排名第二的勇士，上週找回擁有10年NBA資歷的洋將貝隆，企圖用機動性和外線能力反制，可惜效果不彰，上週交鋒遭布拉拿下得分、籃板「雙20」。

主帥顏行書表示，完全守住布拉幾乎不可能，但至少要利用他的弱點攻擊，消耗他的體能。不過，近期才傷癒復出的貝隆尚未調整至最佳狀態，體態也明顯發胖，成為勇士衝擊季後賽的不安定因子。

勇士、裕隆、台啤卡位

裕隆則確定留用35歲的洋將賀夫，他碰上達欣場均轟下23分，高於賽季平均，經驗明顯占上風，也帶領裕隆上週拿下全勝封關，戰績衝上第二。總教練魏永泰表示，排名老二很重要，至少能確保季後賽優勢，又能緊咬達欣，對士氣是很大的幫助。

台啤近5戰拿下4勝，排名衝上第四，距離首位達欣也僅3場勝差，自季初撤換態度不佳的洋將歐布萊恩後，B.戴維斯帶領球隊打出12勝6敗，戰績扶搖直上。主帥閻家驊盛讚B.戴維斯態度積極，但他認為，後場傷兵李愷諺、蔣淯安陸續歸隊，加上二年級生于煥亞進步神速，也是台啤脫胎換骨的主因。

布拉坐鎮 達欣贏球保證

布拉本季場均貢獻19.6分、15.6籃板，226公分的身材，成為各隊無解的難題；搭配上季MVP周儀翔的切入破壞力，兩人進攻連線，成為達欣贏球保證。

主帥邱大宗表示，「我們的目標當然是保持領先位置，但各隊為了阻止布拉，難免會出現拉、扯、推等小動作，裁判必須更嚴格、公正地執法，才能避免衝突和受傷。」