SBL》金酒、台銀殊死戰 拒當淘汰郎

菲爾普斯（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL自第12季起採用新的季後賽制度，7隊取6隊晉級，前兩名不需打首輪，由3至6名先進行5戰3勝的賽事；目前戰績5勝17敗並列第6的台銀、金酒，剩餘8場例行賽中，還有兩次對戰，成為爭搶季後賽門票的殊死戰。

李恩（資料照）

陷入9連敗的台銀，上週和效力兩季的洋將奈維爾解約，撿來勇士釋出的洋將李恩，但他仍無法融入台銀體系，3戰場均15分、18籃板，未能助台銀止敗。

主帥許智超認為，問題不完全出在李恩身上，後衛群的傳球不夠到位，無法將球送到李恩身上，全隊磨合還要再加強，希望過年後能漸入佳境。

上季唯一被拒於季後賽大門之外的金酒，上週大勝璞園後看到晉級曙光，陣中洋將菲爾普斯場均28.7分、16.5籃板，暫居聯盟雙冠王，但他本月6日摔傷右手腕，帶傷上陣也影響投籃手感，目前還無法完全施力，幸好有3週時間能休養，屆時應能完全康復。

落入B段班 璞園力爭上游

排名第五的璞園處於尷尬位置，落後第二的裕隆有4場勝差，但領先墊底的台銀、金酒則有5場的安全距離。主帥麥班達表示，不會太在意排名，最重要的是利用休賽期間調整，3大傷兵彭俊諺、陳堅恩和簡浩能儘快歸隊。