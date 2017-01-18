前牛投來台「客座」 幫過建仔

富邦客座投手教練麥克，與妻子視訊一解鄉愁。（記者黃志源攝）

7年前來台 對神全印象深

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將客座投手教練麥克（Michael Tejera），7年前曾短暫效力興農牛，如今老東家兩度易主，林益全等舊識還在，也讓他備感親切。

麥克年初報到後就打聽林益全近況，因為2010年來台時，林益全才是職棒二年級生。麥克說，當時林益全的超齡表現，令他印象深刻。

抓空檔和妻子互Line 解鄉愁

麥克現職仍是大聯盟國民系統教練，曾協助旅美好手王建民調整。麥克說，王建民受傷前是頂級投手，去年能在皇家重返大聯盟，看得出他經過很大的努力。麥克還說，在他看來，王建民復出不是奇蹟，而是老天對他努力的回饋。

因為來台執教，麥克還下載了Line軟體，趁練球空檔，和地球另一端正準備就寢的妻子視訊一解鄉愁。麥克也很念舊，還帶著當年的手套來台。

富邦投手群昨首度牛棚，教練告知只需用7分力投球，麥克表示，春訓剛開始，看不出中職投手群有多大進步。不過，麥克點名黃亦志、陳仕朋，稱讚他們頗具未來性。