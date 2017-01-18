明星賽秀爆扣 蔣淯安、菲爾普斯兩樣情

白隊蔣淯安預告自助灌籃。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／板橋報導〕本季明星賽首度改為「選秀制」，白隊教練顏行書、麥班達與楊哲宜選出不少菁英後衛，包含「神岡球王」蔣淯安在內，甫傷癒復出的他近日狀況漸入佳境，他說：「天時地利人和的話，希望可以在明星賽灌籃！」

白隊周儀翔（見圖）想在布拉頭上扣籃。（記者林正堃攝）

蔣淯安身高174公分，上屆明星賽洋將貝隆助他一臂之力，抱他上籃框，完成扣籃，但其實彈跳能力優異的他自助灌籃沒問題，他表示，如果自己先偷跑，籃框附近都沒人防守，他一定會灌。

白隊周儀翔獲得網路與現場選票9134票，榮登明星賽人氣王，連續三屆入選的他放話，希望挑戰在隊友布拉頭上扣籃，「雖然布拉說不可能。」兩人身高差距35公分。達欣隊友都在紅隊，周儀翔希望會擦出不一樣的火花，但是否可能發生傳錯人失誤，他表示，「我眼色很好，絕對不可能傳錯。」

白隊洋將有「新台灣人」戴維斯與首度入選的金酒菲爾普斯，菲爾普斯表示，例行賽幾乎打滿全場，明星賽想好好放鬆一下，希望跟隊友合作順利擊敗紅隊。

菲爾普斯比賽中常大秀爆扣，例行賽平均上場38.7分鐘，場均28.7分是目前聯盟得分王，日前他則婉拒灌籃大賽邀約，「助教有問我，但真的太累了，只好拒絕。」SBL連兩屆明星賽灌籃大賽都是純本土陣容。

白隊練球前，洪志善（中）等人玩起中場投籃，氣氛熱絡。（記者林正堃攝）

白隊備戰週六明星賽。（記者林正堃攝）