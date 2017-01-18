SBL放年假 龍頭爐主差了5天

勇士林書緯明星賽打完當晚，就要搭機回美國休假。（記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／板橋報導〕農曆過年SBL七隊如何排假，戰績是一大考量，龍頭達欣隊獲得9天長假調整，台銀上週已9連敗，戰績墊底，教練許智超表示，球隊沒本錢放假，假期一定七隊最少的。

台銀、金酒兩隊戰績相同僅5勝，但比較對戰，排名互換，台銀將以爐主之姿熬過農曆年，許智超透露，應該只有4天假，初三練球，很快又要比賽了。

球員收假後，例行賽剩四分之一，2月3日（初七）將移師高雄巨蛋開打，倒數第二的金酒將迎來三連戰，其中週六還是主題日，金酒教練楊哲宜表示，年假大約是4天半，要提前一天下去高雄適應場地，至於能否突破主題日魔咒，楊哲宜保留地說，盡力而為。

富邦勇士戰績與裕隆並列第二，球隊獲得8天年假，林書緯表示，明星賽結束當晚他將搭機返美，雙親沒有跟隨，而是跟三五好友一同回美國，農曆年只有林爸爸留在台灣，媽媽也返美。