拚到長假 B.戴維斯回家省親

台啤B.戴維斯（左）卯起來拚長假，成為擊敗達欣致勝功臣，也贏得單週最佳球員。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕上週戰績攸關年假長短，台啤洋將B.戴維斯卯起來打爭取假期，繳出平均22分、17籃板、5.6助攻、3.3抄截與2阻攻的全能成績單，不僅贏得單週最佳球員肯定，也收到長假，快樂出遊去。

台啤隊上週三連戰取得2勝1負戰績，面對達欣一役，B.戴維斯包辦18分、17籃板、7助攻、5抄截與4阻攻，扮演勝利功臣，上週日比賽結束後，B.戴維斯獲得近兩週假期，他急忙飛回美國與家人相聚。