澳網》謝淑薇次輪 對決最辣球星

斯洛伐克第6種子齊布可娃下輪將對上謝淑薇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕最嗆尬上最辣！無懼爭議、特立獨行的謝淑薇，澳洲網球公開賽女單首戰球運頗佳，由於義大利柯娜普受傷次盤退賽，以6：3、2：0輕鬆晉級，第二輪將遭遇去年WTA hotties百大性感排行榜榜首的斯洛伐克第6種子齊布可娃！小薇得有水準以上的演出，才能回報3年前輸球之仇，再接再厲殺進32強。

謝淑薇在澳洲網球公開賽女單首戰，因對手傷退而輕鬆晉級。（美聯社）

齊布可娃性感排榜首

齊布可娃獲WTA hotties百大性感排行榜榜首。 （取自網路）

齊布可娃雖僅161公分，但速度與爆發力一流，臨場以小搏大的鬥志懾人，去年底新加坡年終總決賽爆冷封后，一戰成名。芳齡27、已為人妻的她，也從不吝展露魔鬼身材，受時尚雜誌力邀拍過全裸寫真，火辣造型足讓各國球迷噴鼻血；人氣暴漲之餘，在非官方性質的WTA性感榜，也從前一年的第10名三級跳，硬是壓倒俄國美女莎拉波娃，破天荒竄升至首席。

已滿31歲的謝淑薇，網路發言嗆辣犀利，頗受各界關注，里約奧運堅持退賽更震驚國內外。目前女單排行91的她，曾在2014年與齊布可娃交手，當時吉隆坡單打16強以1：6、2：6落敗，如何發揮刁鑽切球與靈巧截擊，力抗「最火辣」的種子勁敵？答案很快揭曉。

6台將今雙打出擊

今日將有6名台將雙打出擊，爭取墨爾本公園開紅盤，各自挺進大滿貫32強。詹詠然／詹皓晴榮膺女雙第6種子，於台灣時間約上午8時首輪露臉（FOX體育台直播），與中國老冤家楊釗煊／梁辰狹路相逢，備戰多時的雙詹姊妹矢志復仇，一雪去年9月泛太平洋首輪先盛後衰爆冷輸球之恥。老將莊佳容搭檔美國吉布絲，相同時間強碰2015年在此封后的第2種子美國瑪泰珂桑茲／捷克莎法洛娃，勢必有番苦戰。

男雙方面，「小胖」楊宗樺／「A鵬」謝政鵬預計台灣時間9點半登場，將迎戰塞浦路斯巴格達達提斯／盧森堡穆勒。至於盧彥勳／捷克維塞利，將對上地主外卡波爾曼／惠廷頓，約台灣時間下午1點進行。