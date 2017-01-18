澳網》轟75記愛司 老卡打破紀錄

卡洛維奇昨日強轟75記愛司，一舉改寫澳網單場紀錄！（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕211公分的卡洛維奇，無愧為克羅埃西亞「老牌重砲」，昨日強轟75記愛司，一舉改寫澳網單場紀錄！第20種子「大卡」歷經5小時14分鐘拉鋸，終挾6：7（6：8）、3：6、7：5、6：2、22：20拖垮阿根廷澤巴洛斯，驚險晉級男單第二輪。決勝盤火併42局，也超越了2003年澳網8強羅迪克對摩洛哥艾諾伊的21：19長盤障礙。

喬科維奇目標澳網第7冠、3連霸，成功邁出第一步。（法新社）

下月底將滿38歲的卡洛維奇，其實台灣球迷並不陌生，這位現役最高的職業長人老將，去年美網首輪對「寶島一哥」盧彥勳發出61記愛司，就已翻新賽事之最；只是「大卡」靠著絕對空優所把持的「發球武器」，在墨爾本公園硬地球場並未討得太多便宜，過去連續13年參賽，僅2010年打進第4輪（16強）。至於過去澳網單場最多愛司，則為瑞典約翰森2005年第4輪的51記，但4盤輸給美國名將阿格西。

喬帥、蠻牛闖過頭關

此外，志在澳網第7冠、3連霸的塞爾維亞第2種子喬科維奇，以6：1、7：6（7：4）、6：2解決了西班牙勁敵沃達斯科，朝衛冕邁出第一步。西班牙「蠻牛」納達爾也揮別傷痛，以6：3、6：4、6：4解決了德國33歲老將馬耶爾，洗刷去年爆冷一戰出局之恥。左手持拍的前冠軍納達爾說：「我自認表現還不錯，也重新找回信心。」