澳網》未婚夫愛的加油 小威挺過亂流

小威廉絲未婚夫歐哈尼安。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕人逢喜事精神爽，剛訂婚的澳網6冠后小威廉絲，儘管初登場稍有起伏，但在未婚夫歐哈尼安「愛的加油」下，35歲的美國第2種子擺脫盤末亂流，以6：4、6：3力退芳齡19的瑞士新世代班西琪；小威女單次輪將戰捷克左手拍莎法洛娃，仍是場硬仗。

小威廉絲力退芳齡19的瑞士新世代班西琪。（歐新社）

坐擁22座大滿貫金盃的小威，去年澳網決賽不敵德國後輩柯珀，令她相當扼腕，如今捲土重來，志在必得。只是，首盤費番手腳搶下，次盤聽牌階段，小威卻自亂陣腳，失誤連連、丟掉3局，險些錯失5：0大幅領先；賽後，前世界球后解釋：「當時有點鬆懈，沒維持先前的侵略性，當然她也越打越好，最後我修正缺失，才沒讓戰線拉長。」

高富帥的美國科技新貴歐哈尼安到場力挺，也讓小威士氣大振，好強如她難得卸下武裝，流露出沉醉愛河的幸福感，「訂婚後感覺很棒，他是個好人，非常友善又有吸引力。雖然我還沒仔細思考，婚姻會對職業生涯帶來什麼影響，先等澳網打完再說吧！」