砸5年20.7億 皇家綁住達菲

皇家隊和達菲簽訂5年6500萬美元合約，避免薪資仲裁。（資料照，美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕皇家隊和王牌左投達菲避免薪資仲裁，簽訂5年6500萬美元（台幣20.7億元）合約。

28歲的達菲原本今年球季後可成為自由球員，他在薪資仲裁案要求800萬美元，皇家隊提出725萬美元；而根據新合約，達菲今起5年年薪分別為500萬美元、1400萬美元、1525萬美元、1525萬美元和1550萬美元。

達菲去年出賽42場，包括26場先發，戰績12勝3敗，防禦率3.51，去年8月對光芒更投出破隊史紀錄的單場16次三振。

隊史最肥約 教士留邁爾斯

教士隊則和外野手邁爾斯達成6年的合約共識，加上第7年的選擇權，總值最高8300萬美元（台幣26.4億元），創下隊史最大合約紀錄。

26歲的邁爾斯今年首度取得薪資仲裁資格，去年打擊率0.259，打出全隊最多的28支全壘打和94分打點，並入選明星賽。