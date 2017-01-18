小熊訪白宮 第一夫人當追星族

世界大賽冠軍小熊隊昨到白宮拜會，並致贈44號球衣及主場終身貴賓證。 （美聯社）

〔記者吳清正／綜合報導〕美國總統歐巴馬昨在白宮接見世界大賽冠軍小熊隊，不但歐巴馬成為小熊隊一日球迷，第一夫人蜜雪兒更首度參與運動團隊拜會白宮活動。

1970年代的小熊名將卡杜納爾是蜜雪兒最喜歡的球員。（美聯社）

歐巴馬一向是芝加哥另一支職棒隊白襪的死忠球迷，不過，至少昨天他化身小熊隊球迷，小熊隊也送給歐巴馬44號的主客場球衣，以及瑞格利球場的終身貴賓證。

蜜雪兒昨則首度參加運動團隊拜會白宮的活動，對小熊隊當然有特殊的情感。歐巴馬表示，蜜雪兒還記得小時候放學回家，她的父親總是在看小熊隊的比賽轉播，小熊隊是蜜雪兒和父親之間的連結，這也就是為什麼小熊隊對她意義重大，每次聽蜜雪兒講這件事，他都感動到幾乎說不出話。

蜜雪兒最喜歡卡杜納爾

蜜雪兒最喜歡的小熊隊球員是1970年代的名將卡杜納爾，73歲的卡杜納爾也在受邀名單中，他獲得蜜雪兒的熱情擁抱。

小熊隊總裁艾普斯坦表示，歐巴馬總統和第一夫人帶著無比的熱情現身，這趟拜會對他們個人有很大的意義，尤其第一夫人真的為小熊隊的世界大賽冠軍感動，而這對小熊隊是偉大的一刻。