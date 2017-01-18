印度5人制足賽 台將南向新出路

印度五人制足球聯賽總經理暨共同創辦人拉吉（中）來台推廣，並表示希望將季後賽移師寶島。 （記者林宗偉攝）

〔記者林宗偉／台北報導〕配合「新南向政策」，外交部昨找來印度5人制足球聯賽Premier Futsal創辦人會談，希望替台灣球員覓新出路，也替我國增加國際能見度。

請來小羅納度 製造話題

Premier Futsal去年成立，但僅花了一年時間就打響知名度，除了找來巴西傳奇國腳小羅納度、前曼聯球星吉格斯等大咖加盟，成功製造話題，上個賽季更有超過6000萬的收視觀眾，其中2500萬人來自海外，預計今年包括電視、網路轉播，能累積7億人次觀看。

聯賽總經理暨共同創辦人拉吉表示，第二個球季目標是更國際化，台灣是他們想合作的對象之一，不排除把季後賽拉到寶島舉行，也歡迎我國具潛力的球員跨海至印度觀摩、交流。

「我有去看過開幕，真的大開眼界。」台灣駐印度清奈辦事處處長李朝成表示，現場絢爛的燈光及觀眾氣氛實在令人震懾，且聽說下個球季連貝克漢、席丹都會來，如果台灣球員能「參一腳」，國際能見度絕對大增。

中華民國5人制足球協會秘書長張兆祿表示，Premier Futsal比較偏向盃賽性質，但行銷手法值得學習。對於印度方面的交流提議，他樂觀其成，如有機會，當然希望台灣有潛力的年輕人去見見世面。