澳網》穆雷扭傷右腳踝 照贏俄小鮮肉

球王「英國希望」穆雷第二輪對戰新秀盧柏列弗奪勝。（歐新社）

發球出界聲 來自觀眾

穆雷扭傷右腳踝，幸及時回穩，擊敗俄羅斯盧柏列弗。 （歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕英國名將穆雷首度以球王之姿參加澳洲網球公開賽，昨天次輪賽事扭傷右腳踝，倒地痛楚模樣把球迷嚇出一身冷汗，不過他及時回穩，終場以6：3、6：0、6：2，力克俄羅斯19歲小鮮肉盧柏列弗。

盧柏列弗首輪3：1扳倒寶島一哥盧彥勳，昨天遭遇世界球王穆雷，球路遭到限制。穆雷狀況連連，他第三盤發球時，明顯是成功，場邊卻傳來「出界」聲音，原來並非線審發聲而是觀眾，穆雷上前向主審反映，後來才重新發球，比賽回到正軌，穆雷順利摘勝。

傷勢不定時炸彈 穆雷沒在怕

穆雷右腳踝傷勢在晉級之路埋下不定時炸彈，他表示，腳踝只是有一點痠痛，他會冰敷處理，腳踝負荷身體重量沒有問題。下一輪將面對美國好手奎利，穆雷表示，預料會是一場硬仗，奎利曾在溫布頓擊敗喬科維奇，「我必須更加專注。」

男單第14種子、澳洲壞小子基里奧斯昨在次輪歷經三小時、五盤大戰，以6：1、7：6（1）、4：6、2：6、8：10，遭到義大利選手塞皮大逆轉。32歲的塞皮2年前也曾在澳網逆轉基里奧斯，他昨天化解一記賽末點，扭轉局勢，「這也許是天注定的，我開賽確實打不好，但我堅持到最後，關鍵時刻有所表現。」

第17種子、瑞士名將費德爾昨狀況不穩，發生41次非受迫失誤，終場仍以7：5、6：3、7：6（3），擊敗美國小將羅賓，闖進第三輪。