澳網》球后柯珀29歲生日 險遭德國同胞翻船

世界球后柯珀昨在球場歡度29歲生日。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕網壇世界球后、德國名將柯珀昨天歡度29歲生日，只是差點樂極生悲，她在澳網女單次輪以6：2、6：7（3）、6：2，有驚無險擊敗同胞威赫芙特，顛簸挺進第三輪。

柯珀最終以勝利慶生，球迷們在場邊高歌獻上祝福，柯珀回敬飛吻，她表示，「我總是在球場過生日，通常都是在澳洲度過，我很享受在這裡打球，就像在家鄉出賽。」連兩輪都苦戰三盤勝出，柯珀表示，確實感覺自己老了一歲，但她相信這會是美好的一天，下一輪對手將是世界排名58的捷克小普莉絲可娃。

大威贏得輕鬆 澳網233勝

36歲大威廉絲則相對輕鬆，年紀不是問題，她昨克服手肘傷勢，以6：3、6：2輕取瑞士女將沃吉爾，晉級第三輪，這是大威生涯澳網第233場勝利，名列澳網女單史上第五。她說，「我很榮幸也很幸運，很年輕時出道，這把年紀也還能繼續打。」

但大威賽後宣布退出與小威搭檔的女雙賽事，她表示，因手肘傷勢，不得不做出抉擇，不能打雙打，她也很失落。