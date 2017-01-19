澳網》詹氏姊妹爆冷淘汰 新春3連敗

台灣網壇一哥盧彥勳在澳網單、雙打皆吞下敗仗。 （美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女雙詹氏姊妹詹詠然／詹皓晴名列澳洲網球公開賽第六種子，昨天首輪卻踢到鐵板，以5：7、2：6爆冷不敵中國組合楊釗煊／梁辰，其他三組台將也在同日落難，盧彥勳男雙無緣開胡，澳網之旅畫下句點。

詹詠然、詹皓晴在首輪爆冷遭到淘汰。 （資料照，記者林正堃攝）

詹詠然／詹皓晴繼去年9月泛太平洋網賽，再度遭遇楊釗煊／梁辰，雙詹首盤一度握有4：1優勢，隨後連丟3局遭對手逆轉，次盤對手乘勝追擊，雙詹無力反撲吞敗，這是詹家姊妹今年第三度於賽事首輪打包，新賽季尚未開胡。兩姊妹各還有混雙賽事。莊佳容與美國吉布絲首輪以1：6、5：7不敵第二種子瑪泰珂桑茲／捷克莎法洛娃，同樣止步首輪。

盧彥勳男雙不敵地主隊

台灣網壇「一哥」盧彥勳單打賽事結束，昨在男雙出擊，他與捷克搭檔維塞利終場以3：6、2：6，敗給地主組合波爾曼／惠廷頓。另一組台將謝政鵬／楊宗樺二度前進澳網，昨力抗塞浦路斯與盧森堡組合巴格達提斯／穆勒，終場以1：6、4：6輸球，連兩年首輪止步。

謝淑薇今天將在第二球場面對女單第六種子齊布可娃，詹謹瑋與日本波形純理今天也將出賽，女雙首輪將面對德法搭檔瑪麗亞／巴曼提耶，挑戰台將雙打首勝。