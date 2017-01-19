NBA》豪連休11場 籃網滿盤皆輸

林書豪因傷休兵期間，籃網陷入11連敗深淵。（今日美國）

籃網唯一勝場個位數

〔記者林岳甫／綜合報導〕已經坐穩聯盟爐主位置的籃網，昨在主場迎戰東部勁旅暴龍，上半場打完還握有3分領先，但始終拿對方「新雙槍」德羅森、喬瑟夫沒轍，下半場棄守，以109：119黯然輸球，苦吞11連敗。

暴龍德羅森昨繳出36分，撕裂籃網防線。 （法新社）

暴龍此役面對實力有段差距的籃網，刻意讓主控羅利輪休，而本季首次先發上陣的喬瑟夫即把握住難得的機會，全場出手22次命中15球，攻下個人生涯新高33分，加上德羅森繳出36分，兩人共組「新雙槍」讓籃網難以脫離連敗深淵。

喬瑟夫表示：「羅利一直提供球隊很棒的得分火力，這場比賽他不在，我明白上場也要在進攻上拿出侵略性，對方也給我很多空檔出手的機會，我就告訴自己一定要好好把握住。」

籃網主力中鋒B.羅培茲此役繳出28分、8籃板，仍孤掌難鳴無法率隊止敗，而球隊之所以陷入11連敗，在於連敗前場均得分為106.6分，但連敗期間場均得分僅剩101.9分，失分則居高不下達115.5分，可見攻守兩端都出狀況，是2017年尚未開胡的主因。

林書豪從去年12月27日對上前東家黃蜂，於第三節拉傷左大腿後，至今已缺席11場比賽。面對球隊連敗低潮與自己遲遲無法走出傷勢陰霾，豪小子昨在Instagram貼上一段由美國福音歌手史密斯創作的「Sovereign Over Us」歌詞，抒發近來的低迷心情，也為自己加油打氣。

林書豪恐再休1～2週

籃網主帥亞特金森透露，林書豪傷勢情況已漸漸好轉，會重新評估他復出的時間，但美國媒體推論，豪小子恐怕還需休息一至兩週，才能重返戰場。