SBL明星賽出招 阿忠、皓呆當判官

陳志忠將擔任SBL明星賽場上判官，（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕第14季SBL明星賽本週六將於新莊體育場登場，今年聯盟特別邀請「中山女高名哨」李聖謨老師，帶領兩位退役球星「阿忠」陳志忠及「皓呆」許皓程來擔任場上判官，也讓明星賽再掀話題。

39歲老將陳志忠上季仍受球迷青睞，擔任明星賽白隊的先發控球，本季高掛球鞋退休，改以裁判重回球場，他坦言：「很新鮮，是不一樣的體驗，在泰山高中執教常擔任裁判，所以不會緊張，只是場上站位和角度拿捏可能不夠專業，這部分就交給專業的李聖謨老師。」

陳志忠︰不會偏袒老隊友

呂政儒和賀夫等裕隆老戰友也入選明星賽，陳志忠強調絕不會偏袒，他說：「雖然私底下和他們感情很好，但這次明星賽各隊球員打散分在紅白兩隊，所以黑哨也沒有意義，一定保持公正客觀。」

本季SBL裁判的判決尺度屢受到各隊教練質疑，陳志忠認為，裁判沒有十全十美，每隊都有自己的立場，抗議的同時很容易忽略自身缺點，所以才有電視輔助判決，但最重要的是SBL要不斷進步，才能讓籃球環境變得更好。