富邦盃》神全挺學弟 「打球也可把書念好」

第3屆富邦盃少棒賽開打。富邦悍將林益全與林威廷與小球員一起跳「為你加油舞」。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕第3屆富邦盃少棒賽昨熱鬧開打，3年來富邦集團首次以職棒經營者身分舉辦富邦盃，總經理蔡承儒率自家球星林益全、林威廷參加開幕，台南崇學國小畢業的林益全特別鼓勵學弟，在少棒階段好好享受棒球。

林益全（右）與小球員擊掌入場。（記者陳志曲攝）

搶跟「神全」合照 崇學忘了輸球痛

崇學國小昨稍早開幕式前才輸給台東紅葉國小，但小球員們看見大學長林益全以球星之姿出席，都忘了輸球，熱情地要求合照留念，林益全也把握時間大方和學弟分享經驗談。

林益全笑說，崇學的球衣看起來比他們當時好看，他自己有機會進入職棒，多年後再回來看到國小學弟們，覺得很感動，他鼓勵學弟開心享受棒球、課業也要兼顧。

林益全說，以前他小時候，許多人會把打棒球和不愛念書劃上等號，但他認為打球跟課業可以兼顧，他自己過去幾年也利用時間完成大學學業，「徐總（義大前總教練徐生明）以前常提醒我們，球打得好、Sence也要好，多念點書應對能力也會變好。」

富邦盃少棒賽，賽事規則採威廉波特少棒規格，堪稱是近幾年威廉波特選拔賽前哨戰，若參賽隊伍獲今年威廉波特台灣區代表權，富邦還贊助70萬助威金。

富邦總經理蔡承儒說，正式接手義大以後，富邦同時擁有職棒和籃球隊，如果兩聯盟都能拿下冠軍，將是第一次，也是他們的目標。昨出席兩球星林益全、林威廷今年合約都尚未定案，總經理蔡承儒說，這兩天有一些進度，但不算談到最後結果，還是希望兩週內、甚至農曆年前有機會談定。