神捕也落淚 I-Rod一試登「堂」

I-Rod取得票選資格第1年就入選名人堂。（美聯社）

名人堂新成員巴格威爾，生涯15年都效力太空人。（美聯社）

雷恩斯搭上末班車，在取得名人堂票選資格最後一年入選。（美聯社）

巴格威爾、雷恩斯入名人堂

〔記者徐正揚／綜合報導〕棒球名人堂在2017年新增3位新成員，包括曾來台參與中職明星賽的名捕「I-Rod」羅德里格茲、生涯累計449轟的巴格威爾、生涯有808次盜壘的雷恩斯。前教士終結者霍夫曼只差5票就跨越門檻，爆出今年最大冷門。

I-Rod是大聯盟史上最優秀捕手之一，拿過13次金手套、7次銀棒獎，是繼前紅人班奇後，第2位在取得票選資格第1年就入選的捕手，接獲電話通知時激動落淚。

巴格威爾是「殺人蜂打線」重要成員，曾獲1994年國聯MVP，生涯15年都效力太空人，今年第7次取得票選資格，以得票率86.2％跨越75％的當選門檻。

雷恩斯生涯23年拿過4次盜壘王、1次打擊王，808次盜壘排史上第5，終於在第10年、也是取得票選資格最後一年，以得票率86％入選。

霍夫曼是史上達成生涯600次救援成功里程碑的第一人，今年第2次取得票選資格，僅差5票就能入選，一般認為他明年一定進名人堂；前洋基名捕普薩達只拿下17票，得票率3.8％未達最低門檻5％，不再具有名人堂票選資格。

克萊門斯、邦茲得票率增

拿過7次塞揚獎的克萊門斯、累積762轟的邦茲，今年得票率各為54.1％、53.8％，都比去年上升約9個百分點；曾來台效力義大犀牛的曼尼，今年首次取得票選資格也拿到23.8％得票率，有投票權的大聯盟記者，似乎越來越不在意球員使用禁藥。

I-Rod

巴格威爾

雷恩斯