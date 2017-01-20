護國神捕退了 誰接班?

林琨笙（右，資料照）

鄭達鴻（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕近十幾年在國家隊扮演「護國神捕」角色的高志綱，前年12強賽後正式卸下國手戰袍，「後高志綱時代」誰來接班是一大話題。

從2001世界盃、03年亞錦賽、04年雅典奧運、06年經典賽、07年亞錦賽到08年北京奧運，葉君璋和高志綱共同扛起台灣隊捕手重任；京奧結束後，高志綱穩居國家隊捕手一哥地位。

一年多前決定從國家隊退役，高志綱表示，一方面想將重心放在職棒，另一方面希望給年輕捕手更多機會，「如果我多打兩年，對國家隊沒幫助，離開可讓年輕捕手有上場機會，這需要時間磨練，長久下來，我們就不需擔心國家隊捕手的問題了。」

國家隊捕手誰來接班？高志綱認為，國內幾名年輕捕手都不錯，林志賢、郭峻偉、張閔勛都有成為好捕手的潛質，只是他們缺乏在一級國際賽事證明自己的機會，這是信任度問題，包括教練和球迷對他們的信任。

高志綱說，國內捕手人才斷層問題並不嚴重，林泓育在國際賽就蹲得很好，以前方克偉也未受到關注，現在出賽機會多了，證明自己其實並不差。