三級棒球怪象 捕手只是傳令兵

李來發（資料照）

潘忠韋（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕高苑青棒總教練李來發球員時期是出色的捕手，他觀察三級棒球生態，得到的結論是，「配球暗號都由教練下達，會扼殺捕手成長空間。」

台、日三級棒球隊長期進行交流賽，日本捕手多半自己配球，台灣捕手則倚賴教練配球，曾有日本教練對於台灣捕手無法自主配球大感不解。

李來發表示，很多青棒教練從職棒退下來，情蒐和配球能力強，加上背負戰績壓力，教練直接配球已是普遍現象，捕手好像進入速成班，所有事情全交給教練，只會接、傳球，成了機器人，這並非好事。

李來發說，小朋友蹲捕若沒多花時間思考，一直依賴教練，長期下來缺乏判斷力，絕對會阻礙進步，高中沒養成配球、記錄、情蒐的習慣，進職棒還要顧打擊就太慢了。

球評潘忠韋三級棒球時期都當捕手，升上北體入選培訓隊，為了爭取上場機會，大二改練一壘，他說，「從小蹲捕我都看教練暗號配球，只會執行、不會作戰，等到上了北體，教練把配球工作交給捕手，突然間我不知道要做什麼了。」

潘忠韋認為，三級棒球是捕手養成關鍵時期，如果有大量實戰經驗且能自主思考配球，成長會很快。上大學或進職棒，上場機會越珍貴，球員越害怕失敗，屆時就太晚了。

好捕手的重要特質，李來發認為是記性和思考，他表示，現在小朋友閱讀時間減少，記憶和思考能力變差，且球員優先選擇當投手或野手，最後才選捕手，也讓捕手人才難尋。