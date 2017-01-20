中職稀有50萬月薪3投 「雙文」再加碼

鄭凱文是中信陣中少數加薪的投手。（記者黃志源攝）

鄭凱文篤定投手薪一哥

雖然正值冬季，但昨天上午9點屏東中信公益球場出現32度。 （記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕中信兄弟投手群當中僅鄭凱文、陳鴻文是「50萬俱樂部」，兩人皆盼再獲複數年約，雖目前談薪雙雙卡關，但都獲小幅加薪。在郭泓志離開獅隊後，鄭凱文可望登上中職投手「薪一哥」。

陳鴻文去年季後減重5公斤，面對新球季信心滿滿。（記者黃志源攝）

鄭凱文前年與中信簽下2年月薪50萬、52萬元複數約，陳鴻文的3年約去年也是最後一年，月薪來到50萬。兩人上季角色吃重，今年是陣中少數加薪投手，但還沒談妥，領隊楊培宏僅說，鄭凱文確定加薪，陳鴻文則還再協商。

陳鴻文挑戰嘟嘟51萬

目前中職僅3名投手是50萬俱樂部，除「雙文」外，就是月薪51萬元的獅隊潘威倫，鄭凱文幾乎篤定成為投手「薪一哥」，陳鴻文可望追平或超越潘威倫。

「雙文」合約都交給經紀公司處理，鄭凱文說，仍希望尋求複數約，盼年前能定案；陳鴻文也表示：「每個人都希望複數約吧，但還是要看球團，我們能做的就是好好打球。」

關於合約年限，楊培宏僅表示還在溝通中，也強調對50萬等級的檢驗標準不一樣，球團期望與要求相對較高，尤其兩人已是本土頂級薪資。

中信投手群去年表現不理想，陳鴻文感覺全隊今年加倍努力，他去年季後也減重5公斤，定位等教練安排，若續扛終結者，他期許自己要做到最好。

鄭凱文也認為，定位交給教練決定，別想太多，先好好準備自己，像他去年季後和陳偉殷等人到師大自主訓練，殷仔協助他調整，效果不錯，「偉殷很會教，用他的方式去練，改掉滿多不好的地方，重新開始。」