多撐8年換跑道 許銘傑沒遺憾

許銘傑（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／屏東報導〕結束18年職棒選手生涯，「貓仔」許銘傑沒有遺憾，今年轉任中信一軍牛棚教練，他還在學習如何執教，並扮演美籍教練與球員溝通橋樑。

許銘傑在日職、台灣職棒各有14年、4年資歷，他透露，原本32歲就規劃要退休，到40歲改當教練，等於多撐8年，「我沒什麼好遺憾，也感謝西武給我那麼多機會。活在當下，珍惜眼前機會。」

貓仔說，獲知轉教練時其實沒特別想法，覺得時間已到，端看自己如何調適，畢竟打到40歲也夠了。如今更重要任務是配合一軍投手教練銳威，協助選手，「我邊看邊學，選手有什麼問題，我扮演溝通橋樑，有任何想法也能提出。」

面對新工作，貓仔認為，好的運動選手不一定是好教練，還在學習如何平衡，希望能把球員好好帶到球季結束。他也強調，中信先發投手狀況其實不錯，中繼後援要再加強，尤其6、7局後問題較大，會多用點心。

許銘傑去年底還到軟銀秋訓觀摩，體能和觀念是重點，他說：「投手心態要很正確，要有被打的心態、比打者強壯的心臟，今年也會著重在心態上。」