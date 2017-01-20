富邦盃少棒／仁善逆轉福林 葉君璋外甥悵然

仁善國小王興龍敲出追平全壘打。（記者陳志曲攝）

捕手黃丞翊 沒擋住超前分

仁善國小黃兆玄（右）奮力滑回本壘，因捕手非法阻擋，被判安全上壘。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕桃園仁善昨在第3屆富邦盃少棒賽以6：5逆轉台北福林，率先取得2連勝。

打完5局還以4：5落後的仁善，6局上先靠王興龍開轟追平，2出局後又連續擊出2支安打，跑者黃兆玄跑回超前分時，福林將球回傳本壘給捕手黃丞翊，主審判決捕手非法阻擋，黃兆玄安全上壘，引起福林教練團抗議，上場爭論後還是沒有改判，終場就以1分之差吞下盃賽首敗。

美國大聯盟在2014年起禁止本壘衝撞，規定捕手不得阻擋跑者回本壘的路線，不僅各國職棒跟進，這套規則也納入台灣三級棒球。但福林總教練章子健對於判決尺度有疑慮，他說，「捕手到底要讓多少，才不算是非法阻擋呢？」

雙方捕手在此役扮演關鍵角色，黃丞翊是富邦總教練葉君璋的外甥，他在第5局轟出全壘打，率隊於該局攻3分逆轉；但仁善捕手王興龍不僅回敬追平分全壘打，更被總教練紀順彬盛讚是獲勝關鍵，「他幫投手擋了不少球，否則我們會多失2、3分。」

王興龍小四開始練捕手，對棒球非常有想法，「當投手挖地瓜時，我不會去責怪，因為這本來就是捕手的責任，反而鼓勵他們沒關係，一顆一顆投就好。」他喜歡當捕手的感覺，因為與投手搭配很有成就感。

王興龍平時都擔綱中心打線，但因首戰打不好昨被調到第七棒，一度感覺很失落，昨他把握機會轟出關鍵全壘打，成為贏球功臣。他說，「如果不表現好的話，就會被那些沒有下場的人換掉，我不喜歡這樣的感覺，所以要拚上去。」