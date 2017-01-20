富邦盃少棒／欺負男生 鍾宜芸初先發0失分

鍾宜芸（記者龔乃玠攝），

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦盃僅有的兩名女球員之一鍾宜芸，平時多半擔任落後組的後援投手，但她昨把握生涯首次先發機會，繳出4局無保送無失分，率領桃園中平以18：0擊敗台北東園。

台東豐田女投胡品葳去年重光盃曾飆出6局12K，本屆也參賽，鍾宜芸不遑多讓。總教練李國強表示，鍾宜芸平時練習就展露潛力，所以讓她嘗試先發工作，經過這次優異表現，中平多了名可用之兵，不排除複賽再讓她先發。

鍾宜芸有兩位國手哥哥鍾少華、鍾允華，從小就跟著打球培養出興趣，李國強說兄妹協調性都不錯，控球很好，甚至球速可破百。鍾宜芸則說，平時都跟哥哥傳接球來練控球，坦言教練指派她先發有嚇到，「我在少棒的目標就是先發，很滿意自己的表現。」

對於全隊都是男球員，鍾宜芸透露平時比較少互動，只會偶爾聊天，但她在練習會更確實、努力一點，「想要比他們強！」