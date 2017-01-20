喬帥爆冷 輸排名117名黑馬
2017/01/20 06:00
喬帥落敗，澳網大爆冷。（歐新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕志在賽史第7冠的塞爾維亞第2種子喬科維奇，昨在澳洲網球公開賽男單次輪歷經4小時48分鐘苦戰後，以6：7（8：10）、7：5、6：2、6：7（5：7）、4：6不敵世界排名117的烏茲別克黑馬伊斯托明，徒留2007年以來賽史最差戰績。
喬帥自2008年起在澳網豪奪6冠，迄今生涯12座大滿貫金盃，多達半數在此搶下；不料去年底丟了世界球王頭銜，如今又在福地遭遇重挫，無奈揮手離開中央球場。
「對方打得出色，關鍵時刻表現更好，贏球理所當然。」喬帥坦承，不習慣這麼快就輸球，更不滿意臨場發揮，「我已連趕2盤，氣勢正好，當時卻沒抓住機會，之後節奏全亂了。」
去年底外卡賽奪冠才能參戰的「眼鏡俠」伊斯托明，強忍著第3盤起腿部抽筋不適，咬緊牙關堅持到底，中止對戰5連敗。此役他發出17記愛司，比喬帥還多3球，非受迫性失誤更形成61：72。
這是澳網近20年來，首見男單衛冕者前兩輪草草出局，也是喬帥頭一回於大滿貫栽在百大之外的對手拍下。世界排名第9的西班牙「蠻牛」納達爾，以6：3、6：1、6：3橫掃塞浦路斯名將巴達提斯，第十一度晉級澳網男單32強。
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