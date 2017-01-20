拉旺絲卡落敗。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年澳網冷門連環爆，去年打進4強的波蘭第3種子拉旺絲卡手感失溫，3：6、2：6不敵克羅埃西亞老將盧西琪，女單次輪中箭落馬，也留下近8年來最差戰績。

拉旺絲卡世界排名高居第3，僅次於德國球后柯珀、美國傳奇小威廉絲，也曾兩度躋身澳網準決賽，被視為奪冠熱門人選之一。但球是圓的，昨面對34歲的盧西琪，失誤連連，首盤丟掉之後，次盤又浪費2：0開局，反遭對方連破帶保強勢「清盤」，苦吞敗仗。

1998年就首度參賽的盧西琪，頭一回殺進澳網32強，下個對手為希臘21歲後輩莎卡莉。前球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪再度奮起，以直落二橫掃克羅埃西亞維基琪，挺進第3輪，將與去年躋身4強的英國悍將孔塔爭奪16強席次。