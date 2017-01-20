《匈牙利桌球公開賽》「雙林」驚異奇航 闖進八強
2017/01/20 06:00
林珀璇（見圖）與林家瑄扳倒地主組合，首度闖進八強。（桌協提供）
〔記者許明禮／綜合報導〕今年世界桌球巡迴賽首站匈牙利公開賽，昨在布達佩斯點燃戰火，台灣新生代組合「雙林配」林珀璇／林家瑄，女雙首輪就上演大驚奇，以3：2扳倒地主組合，首度闖進八強。
世界冠軍組合莊智淵／陳建安也旗開得勝，以3：1力退巴西組合松本勝夫／伊辛，晉級男雙八強。
上個月剛入選成人國手的林珀璇，青少年時期就常和林家瑄搭檔，聯手摘下巴林、波蘭、捷克和匈牙利4座國際賽冠軍，建立革命情感。19歲的林珀璇說：「我們一左一右，打法上也互補，一個兇一個比較輕，配合起來剛好。」
世界排名171的林珀璇和排名165的林家瑄在資格賽連闖兩關，昨會內賽首輪面對世界排名78的瑪達拉茲和排名96的佩潔爾毫無懼色，鏖戰5局後，以12：10、3：11、12：10、7：11、11：7拿下，八強將對決另一個匈牙利組合芭林特／娜賈娃拉蒂。
去年和黃聖盛合力奪下男雙冠軍的莊智淵，今年重新和2013年世錦賽冠軍搭檔陳建安合體，八強將對決匈牙利黑馬組合艾克塞奇／史祖迪，他們首輪以3：2爆冷拉下新加坡高寧／周哲宇。
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