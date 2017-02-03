林來瘋5週年 豪換裝遇尼克

球迷熱挺林書豪，排成「林來瘋」字樣。（資料照，路透）

「林來瘋」在2012年2月底夯上時代雜誌。（取自網路）

「林來瘋」5週年，林書豪以籃網球員身分對上老東家尼克，可惜因傷只能在旁觀戰。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台裔後衛林書豪5年前在對籃網比賽發跡，掀起「林來瘋」熱潮，昨天恰巧新東家籃網強碰尼克，美國媒體也重提這段往事，只可惜主角豪小子因左大腿傷勢缺陣，他以全白西裝帥氣現身，卻無法笑到最後，籃網以90：95不敵尼克，戰績持續探底。

原穿尼克球衣 對上籃網發跡

美國媒體ESPN昨天自製圖集帶領球迷回顧大蘋果與台灣的「林來瘋」故事，台裔球員林書豪2011-12年球季一連遭到勇士、火箭釋出，最終披上尼克戰袍，2月5日對上現任東家籃網隊比賽，繳出25分、7助攻與5籃板的驚艷演出，一夕爆紅，隨後帶領球隊打出一波7連勝高潮，這波林來瘋效應從紐約向全球擴散，「林杜瑞拉」灰姑娘故事席捲全世界。

2012年2月5日，身穿尼克球衣的林書豪繳出25分、7助攻與5籃板的成績單，掀起「林來瘋」熱潮。（資料照，美聯社）

2012年2月11日，林書豪對湖人飆出38分，更勝布萊恩的34分。（資料照，美聯社）

2012年2月15日，林書豪對暴龍投出絕殺三分球。（資料照，美聯社）

林書豪在2012年2月23日對老鷹拿下17分、9助攻，主場觀眾熱情歡送。（資料照，法新社）

ESPN編輯精選出當年2月到3月照片，有不少台灣球迷的照片，也包含當時台灣報紙頭條。

著西裝壁上觀 賽前小試身手

相隔5年後，林書豪如願以償站上先發後衛位置，成為籃網主力的他未料開季12場比賽後，一次切入造成左大腿拉傷，復健期間前後三度受傷，讓他相當受挫，近日他透過禱告重新振作，昨也傳回好消息，他賽前參加練投，做出拋投與跳投等動作。

籃網2012年搬到布魯克林，本季戰績無起色，主場苦吞10連敗，紐約人、總教練亞特金森充滿歉意，他表示，球隊現在打不出「百老匯」水準，但球員很努力要回到五光十色的舞台，希望重新成為紐約人茶餘飯後的話題。

「林來瘋」17號商品熱賣。（資料照，美聯社）

小球迷也擋不住「林來瘋」魅力。（資料照，美聯社）