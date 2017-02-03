6記三分球破題 柯瑞做回自己

柯瑞（右）前役因腸胃炎缺陣，昨復出對黃蜂之戰，僅打三節就飆出11記三分球，宣告恢復元氣。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕MVP射手柯瑞昨於主場上演飆分秀，僅打三節就以高達73.7%的命中率，投進11顆三分彈，攻下39分，K.湯普森則進帳29分，浪花兄弟聯手助勇士126：111擊敗黃蜂，戰績42勝7敗，穩居聯盟第一。

3節飆39分 飆11顆三分球

前役出戰拓荒者因腸胃炎缺陣的柯瑞，經過兩天充分休息，首節就飆進6顆三分彈，攻下18分，宣告他已恢復元氣；此役是柯瑞生涯第5次三分球突破11顆、第二度連兩戰投進至少9顆三分球，生涯累積1792顆三分球，超越路易斯成為史上第12，下一個目標將是「黑曼巴」布萊恩的1827顆。

本季受到杜蘭特加盟影響，柯瑞場均三分球出手次數從上季的11.2次，降低到9.9次，得分也從30.1分下滑至25.3分，主帥柯爾視此為警訊，特別提醒柯瑞要做自己，找回出手信心和能量，杜蘭特也表明樂於當配角。

有了教練和隊友的鼓勵，柯瑞攻擊企圖心明顯上升，近三戰平均三分球出手14次，命中率都突破5成，近兩戰合計飆進20顆三分球，且都僅打三節。

柯瑞面對家鄉球隊就發飆，生涯出戰夏洛特黃蜂場均能攻下27.3分，是他對單一球隊次高得分，老爸D.柯瑞生涯效力黃蜂10年，現在則擔任黃蜂隊的專屬球評，昨親眼見證兒子上演飆分秀，柯瑞表示，「這種感覺很棒，能在老爸轉播的比賽中大顯身手。」

黃蜂一哥沃克表現嚴重失常，僅攻下7分，寫下本季最低得分，黃蜂近況低迷，已吞下6連敗和客場9連敗，2017年客場一勝難求。