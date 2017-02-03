熱火燒出9連勝 球員參不透

熱火卓吉奇（左）昨攻下全隊最高的27分，助熱火奪得9連勝。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕東部後段班熱火隊近來表現超夯，昨靠著雙箭頭卓吉奇27分、威特斯20分，終場以116：93力克老鷹，締造傲人9連勝，背後原因為何，全隊答案竟是「不知道」。

媒體記者繞了熱火休息室一圈，仍找不到熱火近況火燙原因，大多數球員都無法解釋，但也無妨，威特斯輕描淡寫地說：「只是在場上享受打球的樂趣。」中鋒懷特塞德昨也貢獻不小，18分、18籃板入袋，生涯籃板數突破2000，阻攻差2個來到500。

目前排名東部12名的熱火重燃季後賽希望，近期9連勝是目前聯盟最旺，追平本季第三長，最長是勇士12連勝，熱火隊史最佳10連勝是於2013年12月締造。

熱火教頭史波斯查表示，比賽結果是一個過程，最重要的是球隊不斷進步，還要想辦法維持。