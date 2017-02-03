三分球飆破2千 卡特史上第5人

2017/02/03 06:00

40歲的卡特昨生涯三分球數突破2千大關，是NBA史上第5人。（取自灰熊官網）

灰熊隊「加拿大飛人」卡特昨出戰金塊三分球3投全中，生涯三分球總數達到2001顆，繼艾倫、米勒、泰瑞和皮爾斯之後，成為史上第5位三分球突破2千大關的球員。

今年1月剛滿40歲的卡特，已征戰NBA 19個球季，本季場均仍能攻下8分、3.2籃板，三分球命中率達34.9%。（記者廖聿偉）

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