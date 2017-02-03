勇士拚冠軍 歐布萊恩成奇兵？

勇士力拚隊史首冠，找回季初被台啤釋出的歐布萊恩助拳。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL年後開戰，今天起移師高雄巨蛋體育館舉行，季前大補強的富邦勇士為了搶下隊史首冠，決定豪賭一把，農曆年前閃電撤換僅出賽2場的洋將貝隆，找回季初效力台啤的歐布萊恩，期盼他能擺脫過去態度散漫、外線濫投和防守消極的陋習，在季後賽成為奇兵。勇士今起三連戰，依序對金酒、裕隆和璞園。

顏總讚積極 體能是考驗

勇士提前於初二開工，希望能加速球隊的磨合，主帥顏行書坦言，「歐布萊恩對SBL很熟悉，經驗、能力都很出色，回鍋後練球也很積極，但體能還未調整至顛峰，三連戰是很大的考驗。」

上季總冠軍賽MVP歐布萊恩，季初僅出賽4場，留下場均14分、13.5籃板的不及格成績，遭台啤解約，返美兩個月後再回到SBL戰場，體態稍微變胖，但顏行書強調，「歐布萊恩無病無傷，例行賽還有8戰，足夠讓他重新適應。」

張宗憲狀態不佳，盼年後能找回昔日手感。（記者廖聿偉攝）

隊友英文溜 融入團隊快

勇士陣中多名球員精通英文，也加速歐布萊恩融入團隊，年假期間，包提傑、張宗憲等隊友特別邀請歐布萊恩去看惡靈古堡，歐布萊恩則開玩笑抱怨，不喜歡和他們一起逛街，因為隊友太紅一直被要求合照很困擾。

勇士本季戰績14勝8敗，和裕隆並列第二，目標是卡位例行賽前兩名，季後賽就能避開首輪，直接於次輪以逸待勞，顏行書表示，「前四名戰績都很接近，我們和龍頭達欣也僅有兩場勝差，未來每一戰都很關鍵。」