台灣女網賽》台將最後希望 詹家姊妹今拚4強

詹謹瑋（右）與梅莉卡（左）雙打搭檔力戰2盤輸掉比賽。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金25萬美元（約778萬台幣）的台灣女網賽，詹謹瑋、李亞軒等地主老少昨日先後雙打吞敗，本屆台將只剩下頭號種子兼衛冕者的詹詠然／詹皓晴，地主希望詹家姊妹本季好不容易開胡後，今天下午約3時對決蒙特內哥羅康維妮琪／波蘭琳內，期待能發揮地主優勢，力挫勁敵安抵4強。

李亞軒（後）與普莉普耶荷（前）雙打搭檔，遭遇對手頑抗，最終落敗。（記者陳志曲攝）

詹詠然（左）、詹皓晴姊妹今天將對戰勁敵康維妮琪／琳內。 （資料照，記者林正堃攝）

前晚險勝謝淑薇的妹妹謝淑映／徐竫雯這對年輕同胞後，詹家姊妹隔天下午再赴台北小巨蛋練兵，針對首戰缺失進行調整。大詹認為，前陣子陷入低潮，苦吞開季3連敗，如今在壓力下贏得「台灣內戰」，感覺如釋重負，相信手感與狀態會愈來愈好。小詹則呼籲球迷朋友進場加油，「難得返台出賽，當然想好好拚一下，在自家人面前打出精彩好球。」

領先被回破 詹謹瑋嘆可惜

昨地主32歲老將詹謹瑋／美國梅莉卡強碰捷克第2種子賀拉黛琪卡／席妮亞可娃，「台美聯軍」力戰2盤，仍以5：7、4：6落敗，無緣進軍準決賽。賽後詹謹瑋失望說：「開賽5：3領先被回破，第2盤又錯失8個破發點，很可惜。」她強調，首度面對這組名氣響亮對手，原本預期難打，不料臨場出現許多機會，自己沒能把握，才會激戰1小時20分鐘直落2受挫。

失誤遭逆轉 李亞軒氣自己

至於寶島新世代李亞軒／泰國普莉普耶荷也無緣複製初登場「超級搶10」贏球模式，這組「外卡黑馬」先盛後衰，6：2、2：6、7：10慘遭日本日比野菜緒／中國張愷琳大逆轉，同樣未能挺進4強。

「台泰聯軍」開賽氣勢如虹，首盤破發順勢到手，不過次盤遭遇「日中人馬」頑抗，雙方重回原點。決勝搶10李亞軒組合又錯失4：0開局，失誤連連反被對手後來居上，7：6領先時再掉4球，氣得李亞軒頻呼：「就差幾球，輸給自己。我表現不好，比第一場差。」