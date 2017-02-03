台灣女網賽》澳網青少男雙奪冠 許育修謝母恩

澳網青少年雙打冠軍許育修（右）昨應邀為台灣女網公開賽擲銅板開球。（記者陳志曲攝）

台灣女網賽 擲銅板開球

〔記者梁偉銘／台北報導〕甫獲澳網青少男雙冠軍的許育修，返台後特地從彰化員林北上，應邀為台灣女網公開賽擲銅板開球，這名高三學生笑容靦腆說：「榮耀與媽媽共享！第一次在這麼大比賽丟銅板，很榮幸也很新鮮，非常開心。」

許育修初生之犢不畏虎，年初難得挑戰四大賽，就與中國搭檔趙靈熙於墨爾本公園一路過關斬將，榮獲澳網青少男雙冠軍。潛力十足的他出身單親家庭，對未來是否朝職業發展？還要看家中經濟狀況，預計4月再赴印尼參賽，「目前沒想那麼多，能走多遠是多遠，不能太急。」

學穿線按摩 母無悔挺兒

接受現場球迷慶賀之餘，媽媽江采蓉為了他而練就一身穿線和按摩技術，更令孝順的許育修感動，不忘再次感謝至親犧牲奉獻，「媽媽從不讓我做家事，只希望我專心打球，我能有這些成績，都要歸功於她。」還不到40歲、身材嬌小的許媽，為了扛起愛子打球的經濟重擔，只好想盡辦法節儉度日，「我去學穿線、按摩，就算省個1、200元都好，育修也很貼心，從來不喊苦。」

多年來無怨無悔付出，如今已獲回報，許媽驕傲笑著說﹔「許多親朋好友覺得運動沒出息，他是在大家不看好下拚出來的。我們也沒預料他可以打多好，只想讓兒子做想做的事。」昨許育修擔任捷克絲尼可娃對中國彭帥的女單次輪開球貴賓，結果彭帥6：1、6：3獲勝晉8強。