台灣女網賽》飯店贊助李亞軒 美味便當顧「食」力

台灣「W之星」李亞軒喜獲量身訂做健康便當。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕 李亞軒今年台灣女網賽喜獲台北W飯店贊助，賽會期間還為她量身訂做健康便當，協助本土「W之星」拚出佳績。儘管雙打8強止步，減重有成的李亞軒仍感謝各界力挺，「很美味，又不怕吃多了會胖，讓我無後顧之憂，更專心上場拚戰！」

台灣女網球星人美心更美，已晉單打8強的盧森堡長腿美女米內拉（右二），與地主老將莊佳容（左一）探視長庚醫院病童。（大會提供）

台北W飯店今年首度贊助李亞軒，不僅提供未來在台北出賽食宿招待，還能免費使用FIT健身房。至於本屆賽事期間，該飯店行政主廚馬喬許更針對李亞軒的飲食習慣，精心設計一系列健康便當，讓她在訓練出賽空檔，也能補充營養能量。

馬喬許曾是美式足球及田徑選手，非常清楚運動員飲食需求，這次特製的便當菜色，包含水煮鮭魚搭配綠色花椰菜、番茄及胡蘿蔔，再用新鮮萊姆增添風味；另有奇異果、甜椒等蔬果盒，以利補充維他命及水份，「這套餐點口感清爽，又富含蛋白質及能量，亞軒一定胃口大開。」

拚戰不忘做公益 台盧女將訪病童

台灣女網球星人美心更美，場中拚戰之餘，場外不忘做公益！女單世界排名93、已晉單打8強的盧森堡長腿美女米內拉，昨與地主老將莊佳容探視台北長庚醫院病童，其家人感謝土洋稀客造訪，氣氛感人溫馨。去年WTA百大性感榜高居16的米內拉表示，過去在盧森堡也曾參與類似慈善活動，如今訪台能盡份心力，感覺充實開心，「做好事讓我打球時心情更好！」至於向來喜歡小孩的莊佳容，特地感謝大會貼心安排，讓她有機會回饋社會。莊佳容曾教過偏鄉學童打網球，還自掏腰包送出十多雙球鞋。