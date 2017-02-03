超級盃6日開打 「愛國者」看俏
2017/02/03 06:00
美式足球NFL第51屆超級盃台灣時間6日於休士頓開打。（歐新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕美式足球有一款名為《Madden NFL 17》模擬遊戲，類似NBA電玩2K17，富比世報導，該遊戲連續13屆以超級盃對戰組合進行比賽，遊戲中奪冠隊伍有7成機率化身真實世界的贏家。愛國者隊四分衛布雷迪。（法新社）
美式足球NFL第51屆超級盃台灣時間6日於休士頓開打，該遊戲公布對戰結果，由新英格蘭愛國者隊以27：24擊敗亞特蘭大獵鷹隊，隊史第5度封王。ESPN昨也搶先預測賽季MVP得主，呼聲最高是獵鷹隊四分衛萊恩。（法新社）
台灣運彩賭盤也看好愛國者封王，不讓分賠率愛國者為1.45，獵鷹隊為2.15。
ESPN昨也搶先預測賽季MVP得主，呼聲最高是獵鷹隊四分衛萊恩，其他3位則是愛國者隊四分衛布雷迪、包裝工隊四分衛羅傑斯與牛仔隊跑鋒艾利爾特，名單將於超級盃前1天頒獎典禮揭曉。
相關新聞
- NFL》聯盟最顧人怨球隊 愛國者連2年獲選
- NFL》超級盃30秒廣告 價格可望再創新高
- NFL》達拉斯牛仔遭絕殺 球迷崩潰用拳頭「打電視」（影音）
- NFL》找NBA球員當隊友 兩大明星四分衛都選詹皇
- NFL》超級盃中場表演 Lady Gaga再獻聲
推薦新聞
-
經典賽》美搶冠架勢足 投打黃金陣容2017/02/03 06:00
-
多明尼加先發 「全大聯盟」級2017/02/03 06:00
-
中職自辦熱身賽 桃猿先開跑2017/02/03 06:00
-
林來瘋5週年 豪換裝遇尼克2017/02/03 06:00
-
熱火燒出9連勝 球員參不透2017/02/03 06:00