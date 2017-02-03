超級盃6日開打 「愛國者」看俏

美式足球NFL第51屆超級盃台灣時間6日於休士頓開打。（歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕美式足球有一款名為《Madden NFL 17》模擬遊戲，類似NBA電玩2K17，富比世報導，該遊戲連續13屆以超級盃對戰組合進行比賽，遊戲中奪冠隊伍有7成機率化身真實世界的贏家。

愛國者隊四分衛布雷迪。（法新社）

美式足球NFL第51屆超級盃台灣時間6日於休士頓開打，該遊戲公布對戰結果，由新英格蘭愛國者隊以27：24擊敗亞特蘭大獵鷹隊，隊史第5度封王。

ESPN昨也搶先預測賽季MVP得主，呼聲最高是獵鷹隊四分衛萊恩。（法新社）

台灣運彩賭盤也看好愛國者封王，不讓分賠率愛國者為1.45，獵鷹隊為2.15。

ESPN昨也搶先預測賽季MVP得主，呼聲最高是獵鷹隊四分衛萊恩，其他3位則是愛國者隊四分衛布雷迪、包裝工隊四分衛羅傑斯與牛仔隊跑鋒艾利爾特，名單將於超級盃前1天頒獎典禮揭曉。