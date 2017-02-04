周董拚百轟 珍惜有球打

周董本季挑戰百轟，希望能再幫兄弟拿一座冠軍。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕打職棒第13年的中信兄弟「周董」周思齊，生涯只拿過一次總冠軍，新年最大願望是幫助球隊奪冠，並挑戰生涯百轟。

去年周思齊狂敲17轟，生涯只差7轟就能完成百轟，預約成為中職史上第17人，他在兩年前達成個人千安紀錄里程碑。

周思齊表示，幾年前他差一點就沒球打，根本沒想過能打出千安，更別提百轟了，現在有球打他已很珍惜，不會特別去想紀錄的事。

周思齊已35歲，這幾年能繳出高檔成績，他認為飲食、睡眠、訓練都很重要，缺一不可，他說，「聽起來很容易，但做起來很難，如何持之以恆，絕非易事。」

馬林魚日籍球星鈴木一朗目標打到50歲，「恰恰」彭政閔至少能打到40歲，明年球季結束周思齊與兄弟合約到期，屆時已滿37歲，希望再打幾年？他說，「打到球隊不要我為止，到時候要離開就離開，不會眷戀，這是職棒常態。」