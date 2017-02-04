《台灣女網賽》59分鐘收下勝利 詹家姊妹今爭決賽門票
2017/02/04 06:00
詹詠然（左一）與詹皓晴（左二）僅耗費59分鐘就直落二對手，晉級四強。（記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／台北報導〕身上背負衛冕及地主的雙重壓力，詹詠然／詹皓晴選擇做自己，兩人昨在台灣女網賽雙打八強賽，以6：1、6：4力克康維妮琪（蒙特內哥羅）／琳內（波蘭），以59分鐘寫意挺進四強，今天將與中國組合劉暢／鄭賽賽爭決賽門票。
身為台將最後希望，詹皓晴表示，賽前做好準備就有信心，不會想那麼多，詹詠然也抱持同樣想法，「努力去提升自己的狀態，專心在賽場上。」
面對非種子康維妮琪／琳內，頭號種子詹詠然／詹皓晴首盤強勢開局，取得4：0領先，率先以6：1輕鬆收下首盤，次盤一次發球達79%，加上二度破發成功，兩姊妹微笑帶走勝利。
詹詠然表示，之前有觀察過對手打法，一開賽就朝對方不擅長的球路打，戰術也奏效，不斷向對手加壓，逼迫她們失誤。
不到1小時就收下勝利，詹皓晴表示，兩人都做好自己的工作，開賽就找到比賽節奏，詹詠然認為，這是今年目前打得最順的一場比賽。
將對戰劉暢／鄭賽賽
劉暢／鄭賽賽昨八強賽以6：2、7：5拍下第四種子日本組合積穗繪莉／加藤未唯。詹詠然表示，相對來說，劉暢較陌生，昨賽前有觀察她們幾局，已有初步想法，教練團則看完全場，會再跟教練討論戰術。
相關新聞
推薦新聞
-
周董拚百轟 珍惜有球打2017/02/04 06:00
-
改吃美國派 陳家駒很OK2017/02/04 06:00
-
低頭思籃球…豪復出恐等月底2017/02/04 06:00
-
大谷全面退賽 日本隊「經」難過2017/02/04 06:00
-
武神3年1800萬 鄭鎧文、陳韻文加薪逾100％2017/02/04 06:00