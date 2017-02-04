《台灣女網賽》莎法洛娃30歲生日 對決彭帥

彭帥。（記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕今天將歡度30歲生日的捷克名將莎法洛娃，在台灣女網賽單打四強戰將迎戰中國彭帥，另一場四強則由頭號種子絲薇托莉娜對決盧森堡女將米內拉。

莎法洛娃擊敗對手，晉級四強。（記者陳志曲攝）

177公分的莎法洛娃昨在八強戰以6：4、7：6（1）扳倒第六種子日本土居美咲，最後在搶七脫困，她表示，搶七沒有秘訣，就是專注打好每一分。

雙打排名高居世界第二的莎法洛娃，甫在澳網女雙封后，當時決賽手下敗將就是彭帥和捷克的哈拉瓦科娃。莎法洛娃過去與彭帥對戰，以4勝2負稍占優勢，昨她也提前許下生日願望，希望今年賽季保持健康出賽。

彭帥昨以兩個6：4拍下第二種子澳洲史托瑟，終止對戰6連敗，拿下七度交手以來首勝，她表示，兩人將近3年沒交手，不會糾結在對戰結果上，沒有特別興奮，但能挺到四強，已經很開心了。

脖子上掛著閃亮「Z」字母項鍊，彭帥笑得曖昧，她說：「就是有特別的意義，但這我不能告訴你。」是否跟前搭檔謝淑薇一樣傳出新戀情，不得而知，彭帥3年前曾傳出與一名義大利籍男子交往。