李亞軒網球教室 輸給小小球員

李亞軒（右）網球教室，親自示範。 （大會提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣女網「W之星」李亞軒昨擔任小小球員教室一日教師，面對全場逾20位學員，個個精力十足，讓她狂冒汗，她打趣說：「我輸了！」

隨著春節收假，小小球員教室人數愈來愈多，昨首度超過20人，踏進台北小巨蛋造價逾百萬的中央球場，參與練習迷你網球。

小朋友玩得開心，內斂的李亞軒顯得害羞，她說：「我從小二時、差不多10歲開始打球，跟他們6、7歲時一樣，只玩網球而已，希望這些小朋友在這個階段多體會樂趣，不要一開始就有壓力。」

李亞軒下週一將遠征俄羅斯為聯邦盃世界二組出戰，這也是台灣隊相隔32年後再度與俄國交手。