李亞軒網球教室 輸給小小球員
2017/02/04 06:00
李亞軒（右）網球教室，親自示範。 （大會提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣女網「W之星」李亞軒昨擔任小小球員教室一日教師，面對全場逾20位學員，個個精力十足，讓她狂冒汗，她打趣說：「我輸了！」
隨著春節收假，小小球員教室人數愈來愈多，昨首度超過20人，踏進台北小巨蛋造價逾百萬的中央球場，參與練習迷你網球。
小朋友玩得開心，內斂的李亞軒顯得害羞，她說：「我從小二時、差不多10歲開始打球，跟他們6、7歲時一樣，只玩網球而已，希望這些小朋友在這個階段多體會樂趣，不要一開始就有壓力。」
李亞軒下週一將遠征俄羅斯為聯邦盃世界二組出戰，這也是台灣隊相隔32年後再度與俄國交手。
相關新聞
- 台灣女網賽》飯店贊助李亞軒 美味便當顧「食」力
- WTA台灣女網賽》21名百大球星爭后 李亞軒獲外卡
- 法網》大滿貫處女秀李亞軒先盛後衰 女單會外首輪止步
- 聯邦盃升降賽 台灣首晉世界二組
- 聯邦盃升降賽 今爭躋身世界二組
- 網撞桌後盾 台塑燃星計畫6年耗資1.5億
- WTA南昌賽女雙8強 台將吃3席
推薦新聞
-
史耐德「大改造」 兄弟搶冠就在今年2017/02/04 06:00
-
灌籃王拉文棄連霸 A.戈登坐二望一2017/02/04 06:00
-
低頭思籃球…豪復出恐等月底2017/02/04 06:00
-
魔獸雙20 小哈達威搶走鎂光燈2017/02/04 06:00
-
經典賽》郭總︰台灣隊士氣佳 赴澳找出「最佳陣容」2017/02/04 06:00