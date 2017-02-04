灌籃王拉文棄連霸 A.戈登坐二望一

魔術A.戈登（右）有機會頂替上屆灌籃大賽冠軍拉文成為灌籃王。（資料照，美聯社）

〔記者林宗偉／綜合報導〕NBA明星賽週將於2月18日起連3天與球迷同樂，聯盟昨公布三分球大賽、灌籃大賽、技術挑戰賽參賽名單，其中灌籃王之爭儘管少了衛冕話題，也代表去年以「坐姿爆扣」雖敗猶榮的魔術A.戈登，更有機會獨占鰲頭。

2017年NBA紐奧良明星賽週，首日由新秀對抗賽熱場子，次日技術挑戰賽、三分球大賽、灌籃大賽相繼接力，東西部明星對抗賽則在最後一天壓軸。

生涯灌籃次數達1505次的快艇喬丹將挑戰明星賽灌籃王。（美聯社）

快艇喬丹、太陽瓊斯虎視眈眈

上屆最為人津津樂道的，就是灌籃大賽中拉文與A.戈登騰空較勁，直到最後一刻才分出勝負，不過本屆拉文放棄挑戰3連霸機會，也讓英雄惜英雄的A.戈登嘆說：「拉文是提升灌籃大賽水準的許多球員之一，這個比賽之所以特別，他占了一半原因。」

本屆除了A.戈登是灌籃王大熱門，生涯灌籃次數達1505次的快艇喬丹，同樣氣勢驚人，不過ESPN指出，太陽新秀瓊斯很可能是黑馬，NBA還剪輯出一段他過去比賽的灌籃秀影片，A.戈登知道這號人物後也驚呼：「我的天啊，他彈性十足。」

三分球大賽 K.湯普森拚連莊

三分球大賽部分，將由上屆冠軍勇士K.湯普森領銜，儘管柯瑞婉拒出賽，無緣再讓球迷有眼福再睹「浪花兄弟」同場較勁，但本季已投進172顆三分球、在聯盟僅次於柯瑞的火箭E.戈登，同樣是不可小覷的射手。

勇士K.湯普森（右）問鼎三分球大賽2連霸。（今日美國）

至於技術挑戰賽，去年爆冷由前場球員灰狼湯斯奪冠後，本次依舊有國王卡森斯、尼克波辛傑斯、七六人恩比德、鵜鶘戴維斯等4名禁區長人要來顛覆傳統，就看塞爾提克I.湯瑪斯、巫師沃爾等後衛群能否接招。