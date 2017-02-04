格林因傷休兵 杜蘭特、柯瑞合飆55分

杜蘭特（上）昨攻下全隊次高的26分，僅次於柯瑞。（今日美國）

〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士昨至洛杉磯再當「奧客」，面對西部戰績第4的快艇，首節就領先達雙位數，其中剛一同奪下西部單月最佳球員的柯瑞、杜蘭特更攜手狂飆55分，助隊133：120拿下對戰9連勝。

柯瑞昨進帳3記三分球，寫下連5季破200顆三分球的空前紀錄。（歐新社）

快艇自2014年耶誕節後就沒再贏過勇士，前次赴甲骨文球場更以98：144慘遭滑鐵盧，成為本季失分最多的一戰，昨儘管勇士因格林受傷未出賽，快艇還是沒討到便宜，總教練瑞佛斯無奈說：「他們表現比我們的水準好太多。」

柯瑞此役繳出29分、11助攻，這是他連續15場比賽得分超過20分，他成為勇士近25年來得分超過20分連續場次最多的球員，勇士的隊史紀錄是傳奇球星穆林，他曾在1991-1992年球季連續21場得分突破20分。

連5季飆200記三分球 柯神第一人

更厲害的是，投進3記三分彈的柯瑞，本季只打了50場比賽三分球進球數就來到202顆，成為聯盟史上第一個連5季三分球破200顆的球員，隊友杜蘭特聞訊後驚呼：「他已投200顆了？實在太瘋狂了，這是一件很難辦到的事，特別是每個人都知道你會去投三分球，但柯瑞就是有這個能耐。」